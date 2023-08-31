Главы МИД России и Турции обсудят вопросы из повестки встречи Путина и Эрдогана

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

Лавров предложил главе МИД Турции обсудить тему переговоров лидеров стран

Главы МИД России и Турции обсудят вопросы из повестки встречи Путина и Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

В эти минуты в Москве проходят переговоры руководителей МИД Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил своему турецкому коллеге обсудить вопросы, которые будут рассмотрены на скорой встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

В эти минуты в Москве проходят переговоры руководителей МИД Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Позднее планируется встреча лидеров стран.

Предполагается, что Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Вероятным поводом для деловой беседы станет зерновая сделка, из которой Россия вышла 17 июля. Турция уже начала разрабатывать варианты, которые могли бы устроить российскую сторону.

Ранне 5-tv.ru сообщал, что еще будет темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана. Так, депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что речь пойдет еще и про обстановку в Черном море.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
Иран обвинил «Моссад» в подготовке крупной диверсии на объектах Минобороны
16:33
Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября
16:24
«Исключительно хозяйка»: ТОП главных ошибок мужчин при выборе жены
16:16
Главы МИД России и Турции обсудят вопросы из повестки встречи Путина и Эрдогана
16:12
«Типичный карьерист»: что ждать от нового министра обороны Великобритании
16:06
Источник болезни не найден: в Польше от легионеллеза умерли уже 18 человек

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Показала все: Волочкова поразила людей откровенным нарядом в ресторане
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России