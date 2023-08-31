Главы МИД России и Турции обсудят вопросы из повестки встречи Путина и Эрдогана

В эти минуты в Москве проходят переговоры руководителей МИД Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил своему турецкому коллеге обсудить вопросы, которые будут рассмотрены на скорой встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

В эти минуты в Москве проходят переговоры руководителей МИД Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Позднее планируется встреча лидеров стран.

Предполагается, что Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Вероятным поводом для деловой беседы станет зерновая сделка, из которой Россия вышла 17 июля. Турция уже начала разрабатывать варианты, которые могли бы устроить российскую сторону.

Ранне 5-tv.ru сообщал, что еще будет темой предстоящих переговоров Путина и Эрдогана. Так, депутат Госдумы Дмитрий Новиков считает, что речь пойдет еще и про обстановку в Черном море.