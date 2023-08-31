Иран обвинил «Моссад» в подготовке крупной диверсии на объектах Минобороны

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

Все подозреваемые в саботаже задержаны.

Иран обвинил «Моссад» в подготовке крупной диверсии на объектах Минобороны

Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Hasaballah

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Иранская Разведка сообщила, что служба внешней разведки Израиля «Моссад» планировала крупную диверсию на оборонных предприятиях в стране. Реализацию замыслов израильских спецслужб удалось предотвратить, передает Tasnim.

Уточняется, что речь идет об объектах Минобороны Ирана. Злоумышленники якобы собирались сорвать запуск ракет. Для этого они должны были поставить некачественные детали, из-за которых при пуске произошел бы взрыв.

Все подозреваемые уже были задержаны.

Ранее о премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о причастности иранской стороны к организации серии терактов на Земле обетованной. Он отметил, что власти прикладывают немало сил для поиска виновных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии. В результате ЧП было разрушено несколько взлетных полос.

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