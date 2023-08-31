«Умел работать с актерами и знал природу театра»: каким был умерший режиссер Юзеф Фекет

Народный артист скончался на 83-м году жизни.

Сегодня стало известно о смерти народного артиста России, актера и режиссера Юзефа Фекета. Одной из последних постановок театрального мэтра стал спектакль «Ловушка для одинокого мужчины», которую он готовил в челябинском драматическом театре «Обнимус». Директор театра Александр Романов рассказал 5-tv.ru, каким был Юзеф Фекет.

Александр Сергеевич признается: он считает Фекета одним из самых интересных режиссеров Российской Федерации.

«В 90-е годы он был главным режиссером в нашем театре. О нем у меня самое сильное мнение. Это грамотный, профессиональный, высокопрофессиональный режиссер, человек высокой культуры. Он очень умел работать с артистами, знал театр вдоль и поперек», — вспоминает Романов.

При этом директор отмечает: Фекет был скромным человеком и никогда не «выпячивался». А еще даже в своем красивом возрасте был, что называется, работоспособный. Тем неожиданное стало известие о его смерти.

«Очень жалко, что уходит такая плеяда режиссеров», — считает Романов.

Самое главное, как отмечает собеседник, Фекет всегда был вдумчив и знал природу театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыта причина смерти народного артиста России Валерия Егорова.