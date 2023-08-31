Раскрыта причина смерти народного артиста России Валерия Егорова

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 639 0

Актер Валерий Егоров умер продолжительной из-за болезни

Раскрыта причина смерти народного артиста России Валерия Егорова

Фото: фото из открытых источников

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый актер выступал на театральной сцене с 13 лет.

В возрасте 66 лет умер ведущий актер Курского драматического театра имени Пушкина Валерий Егоров. Об этом сообщили в пресс-службе курского ТЮЗа «Ровесник».

«Мы понимаем, что не стало талантливого актера, друга и, главное, очень хорошего человека, прошедшего через славу, любовь и бурные аплодисменты зрителей, и сумевшего сохранить чистоту человеческую. Дано бывает не каждому, а Валере удалось, потому что все это проходило через спрос с себя, служение театру, которому он посвятил свою жизнь», — отметила заслуженная артистка России, директор ТЮЗа Татьяна Левчук.

Свой творческий путь он начинал именно в этом культурном учреждении, отмечается на странице «Ровесника» в социальной сети ВКонтакте.

Актер скончался 25 августа, его похоронили в родном Курске. В последние годы артист много болел, пишет агентство KurskCITY.

В 2009-м Егоров был удостоен звания народного артиста России. Зрителю он знаком по ролям в таких фильмах, как «Мой генерал» 1979 года и «Предположим — ты капитан» 1976-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Юзеф Фекета умер на 83-м году жизни.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
95.93
0.22 104.45
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:36
Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем разведчик Норвегии Р-8А
13:35
Ненависть и домогательства: как на самом деле живется украинским беженцам в ЕС
13:31
Минпросвещения: в России никогда не будет полностью дистанционного образования
13:28
«Прорывное решение»: чем опасны российские роботы на базе танков Т-72
13:13
В России упростили условия поступления на службу в полицию
13:09
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Брянском

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Трансформируется»: как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России