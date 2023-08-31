Коптер с высоты птичьего полета заснял последствия разрушения дамбы Пуциловского водохранилища под Уссурийском, которая не выдержала потопов и прорвалась.

С высоты виден ужасающий масштаб трагедии — водохранилище вышло из своих берегов, вода затопила поля, фермы, посадки, дороги размыло грязью.

Ранее съемочная группа «Известий» первой смогла пробраться к аварийной пуциловской дамбе. Корреспондент Евгений Подтергера рассказал, что из шести бетонных пролетов уцелели лишь два — они с трудом, но сдерживают небольшую часть водных масс, не позволяя смыть приморские села и города.

Экстренная эвакуация местных жителей началась сегодня, 31 августа. Сейчас они находятся в безопасном месте, где вода не сможет настигнуть их, питание им привозят на автобусах.

Аварийная ситуация в регионе сложилась после тайфуна «Ханун». На водохранилище тогда был установлен круглосуточный дежурный пост, однако природа оказалась сильнее — поступило сообщение о паводковом водосбросе и о том, что дамба со своей задачей не справляется. Жидкость начала стремительно заполонять территории. В Андреевке смыло дома.

Не повезло не только населению местных районов, но и туристам, которые отправили в Приморье на отдых. Они оказались в водной блокаде, из которой их пришлось вызволять при помощи кораблей Тихоокеанского флота.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места прорыва пуциловской дамбы в Уссурийске.