В МИД заявили, что у России и Китая нет взаимных территориальных претензий

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Накануне в КНР были утверждены новые географические карты с частью российских территорий в составе страны. Речь идет о Большом Уссурийском острове, который долго оставался спорной местностью.

В МИД заявили, что у России и Китая нет взаимных территориальных претензий

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Москва и Пекин не имеют неразрешенных споров о совместной границе. Об этом сообщили в МИД РФ в ответ на запрос МИЦ «Известия» после публикации Китаем новых карт.

Накануне в КНР были утверждены новые географические карты с частью российских территорий в составе страны. Речь идет о Большом Уссурийском острове, который долго оставался спорной местностью. В 2008 году стороны поделили его между собой и закрепили это в договоре. На обнародованной новой карте же остров отдельно указан как самая восточная точка страны.

«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен», — прокомментировали в МИД.

Вопрос был урегулирован еще в 2005 году, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Позже, спустя три года, действительно был поделен Большой Уссурийский остров. В тот момент была завершена делимитация и демаркация общей границы, протяженность которой составляет порядка 4,300 километров.

Пример России и Китая показал, как дипломатическими усилиями могут решаться пограничные спорты, отметили в МИД. Достижение договоренностей позволило обеспечить безопасность и стабильность в указанном регионе.

Отсутствие территориальных претензий было закреплено Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. На протяжении многих лет существует и успешно функционирует Совместная комиссия по границе, которая отвечает за решение всех возникающих вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал, что кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ.

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