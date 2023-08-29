Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ

Антироссийским санкциям придет конец, также США признают новые границы РФ после референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках, если президентом США в 2024 году станет кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами. Бизнесмен пообещал, что не позволит Украине присоединиться к НАТО, но взамен потребует прекращения сотрудничества России с Китаем в военной сфере.

По мнению Рамасвами, «хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду», поэтому необходимо как можно скорее прекратить вооруженный конфликт на Украине. Чем дольше он продолжается, тем очевиднее становится победитель. И это не Москва, не Киев и не страны Запада, а КНР, уверен политик.

«Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям (против РФ. — Прим.ред.)» — написал кандидат в своей колонке в журнале American Conservative.

Рамасвами также заявил, что считает политику США в отношении Китая глупой и ошибочной. Действия Вашингтона, по его словам, уже привели к тому, что Москва и Пекин работают сообща в направлении, представляющем угрозу для Штатов. Кандидат в президенты намерен побывать в России в 2025 году. А еще принести мир на Украину. Но чтобы политик своим волевым решением остановил конфликт, необходимо соблюсти условия, которые «ставят американские интересы на первое место». Ни больше, ни меньше.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Вивек Рамасвами так настойчив в своем желании «открыть Россию». В очередном заявлении он назвал это первым шагом, который должен сделать следующий президент США.