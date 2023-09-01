В Москве участкового отправили под домашний арест за взяточничество

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 0

Врио главы ОМВД «Новогиреево» задержали за посредничество в получении взятки

В Москве участкового отправили под домашний арест за взяточничество

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Также был задержан его коллега.

В Москве следственными органами были задержаны участковый уполномоченный Андрей Мирошниченко и временно исполняющий обязанности главы ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев. Их обвиняют в посредничестве в получении взятки. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что Пюрвееву не определили меру пресечения. Сейчас мужчина находится на свободе. В то же время Мирошниченко отправлен под домашний арест. Другие обстоятельства произошедшего не раскрываются.

Суд в Москве просят арестовать начальника ОМВД Басманного района

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал 52-летнего продюсера Гранта Палагаева по делу об убийстве депутата из Дагестана. По предварительной версии правоохранительных органов, из-за личной ссоры мужчина выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия. Тот скончался на месте от полученных травм. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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