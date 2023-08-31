Суд в Москве просят арестовать начальника ОМВД Басманного района

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

В чем подозревают мужчину?

Суд в Москве просят арестовать начальника ОМВД Басманного района

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin

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В четверг, 1 августа, в Москве задержан начальник отдела МВД Басманного района Сергей Андреев. Об этом сообщает издание ТАСС.

Как рассказали изданию в пресс-службе Тушинского суда, сейчас подполковник Андреев находится в статусе подозреваемого. Следователи подали ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу,  полицейского требуют арестовать на месяц и двое суток.

Уточняется, что статья, которая инкриминируется Андрееву — злоупотребление служебными полномочиями. Детали дела пока не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генконсульства США. Стоит отметить, что мужчина признал свою вину в сборе данных о ходе специальной военной операции на Украине, а также различных резонансных событиях в России. Он останется под арестом до ноября текущего года.

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