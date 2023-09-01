От греха подальше: как родителям избежать конфликтов в школьных чатах

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Многие признаются — обсуждения часто выходят за рамки приличий.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Tepass; 5-tv.ru

Учебный год еще не начался, а телефоны родителей уже разрываются от сообщений в школьных чатах. Причем многие признаются — обсуждения часто выходят за рамки приличий.

Взрослые, по идее, воспитанные люди, опускаются до оскорблений. В некоторых случаях доходит до рукоприкладства.

А один конфликт в Волгограде закончился делом об убийстве. Как общаться в онлайне, чтобы это не закончилось проблемами в офлайне? Корреспондент «Известий» Елена Хмура изучила правила современного этикета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекордное число первоклассников ожидается в этом году в российских школах — около 120 тысяч. Торжественные линейки пройдут с поднятием флага и исполнением гимна России, а затем последует классный час - в этом году он получил название «Урок мира». 

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