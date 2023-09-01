Путин рассказал, как стать счастливым: проще простого

Глава государства поговорил со школьниками о самых важных вещах.

Владимир Путин считает, что человек становится счастливым, когда реализует себя и посвящает жизнь семье и своей стране. Об это президент РФ заявил во время открытого урока «Разговор о важном», который прошел в День знаний, 1 сентября.

Российский лидер подчеркнул, что человек, когда находит себя, получает шанс максимально реализовать свой потенциал.

«Что такое реализовать себя по максимуму? Это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание», — объяснил президент.

Также глава государства отметил, что при этом важен и результат деятельности, а еще обратная связь. И, если добиться максимального результата и посвятить жизнь и все, чего достиг, своей семье, именно это и сделает человека по-настоящему счастливым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин анонсировал конкурс для семей России.