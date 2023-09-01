Глава ФМБА Скворцова поздравила студентов и ординаторов с Днем знаний

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 5 0

Какие напутственные слова она сказала будущим специалистам?

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова поздравила с Днем знаний преподавателей, ординаторов и аспирантов Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА России.

Также она обратилась к студентам кафедр терапии и хирургии медико-биологического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, которые впервые начнут обучение на клинических базах ФМБА.

«В стенах Центра имени Аветика Бурназяна вы сможете не просто слушать лекции, но и перенимать уникальный опыт у своих наставников, ведущих специалистов в профильных областях медицинской науки, участвовать в научных исследованиях», — отметила Скворцова.

Обращаясь к вновь прибывшим ординаторам, глава ФМБА указала, что в данном учебном учреждении заложена особенная атмосфера творчества и профессиональной сплоченной работы, поэтому перед каждым из них открыты колоссальные перспективы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД заявили об отсутствии нарушений правопорядка при праздновании Дня знаний.

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