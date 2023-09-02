«Обезопасить себя»: россиян призвали сменить пин-коды на сим-картах

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Рита Миронова
Рита Миронова 531 0

Сенатор Шейкин: россиянам нужно сменить пин-коды на сим-картах для безопасности

«Обезопасить себя»: россиян призвали сменить пин-коды на сим-картах

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Как уберечь свои данные в случае кражи или утери смартфона?

Жителям России нужно сменить пин-коды на своих сим-картах, чтобы обезопасить себя. Такое заявление сделал сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.

По его мнению, заводской пин-код лучше сменить собственным, более надежным, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты. Если смартфон потеряется или будет украден злоумышленниками, неочевидный пин-код затруднит им доступ к персональным данным.

«Хочу отметить, что он (пин-код — Прим. ред.) должен быть надежным, а не очевидным, например, как 1234 или 0000», — подчеркнул сенатор.

Мало кто задумывается о защите своей сим-карты, добавил Шейкин. А ведь именно номер телефона связан с Госуслугами, аккаунтами в соцсетях и многими другими сервисами. Все это может оказаться под угрозой, если злоумышленник получит доступ к сим-карте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защититься от кибератак.

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