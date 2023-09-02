Видео: в Санкт-Петербурге крупный пожар охватил хладокомбинат

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 19 0

В Санкт-Петербурге загорелся хладокомбинат

Фото, видео: 5-tv.ru

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На место уже выехали экстренные службы.

Крупный пожар разгорелся на территории хладокомбината в Санкт-Петербурге.  Свидетели засняли большие дымовые тучи, стремительно разрастающиеся над местом возгорания. 

О появлении первых очагов огня очевидны сообщили в экстренные службы утром 2 сентября. Сообщалось, что возгорание произошло на Северном проезде в поселке Металлострой в Колпинском районе города. Площадь возгорания на данный момент неизвестна, о пострадавших информации также нет. На месте случившегося уже работают пожарные.

На  эксклюзивных для 5-tv.ru кадрах видно, как с территории учреждения валит густой дым. Густой чад быстро окутал районы рядом с хладокомбинатом. Масштаб возгорания пожарные оценили на второй уровень опасности. 

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в Геленджике. На Кубани огонь охватил тысячи квадратных метров леса. 

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