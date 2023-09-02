Служить Отечеству: курсанты Академии МЧС России приняли присягу

Студенты дали торжественную клятву. Как это было?

Под руководством министра МЧС России Александра Куренкова состоялось торжественное принятие присяги курсантами Академии ГПС МЧС России на ВДНХ. Студенты вуза дали клятву на верность Отечеству.

Как стало известно 5-tv.ru, обещание быть преданными Родине и жить интересами народа и государства дали курсанты факультета пожарной и техносферной безопасности и порядка, а также студенты Института управления и комплексной безопасности Академии ГПС МЧС России. Теперь, избрав работу пожарного, они навсегда связали себя с благородной службой.

Приняв присягу, каждый выпускник вуза Министерства обороны Российской Федерации пообещал быть достойным гражданином своего государства. В этот памятный день учащиеся стали участниками доблестного состава МЧС РФ, братства пожарных и спасателей. Это осознанный выбор пути во имя спасения человека.

Торжественное событие сопровождалось выступлением оркестра МЧС России, роты почетного караула, барабанщиц, танцевального и вокального коллективов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Куренков посетил Запретный город в Китае для обмена опытом в ликвидации пожаров.