Стал инвалидом, мама страдала: что известно о болезни умершего Алексея Янина

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Алина Крылова
Алина Крылова 788 0

Алексей Янин восемь лет боролся с последствиями инсульта

Стал инвалидом, мама страдала: что известно о болезни умершего Алексея Янина

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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Актер скончался несколько часов назад. К сожалению, даже врачи ему не могли помочь.

Сегодня, 2 сентября, из жизни ушел актер сериала «Фурцев», «Универ», «Дочки-матери» Алексей Янин. Восемь лет назад актер перенес инсульт, а все последние годы исполнитель ролей был прикован к кровати.

Все эти годы артист боролся с последствиями острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Близкие и родственники ухаживали за звездой отечественного театра: еще недавно в окружении знаменитости сообщали, что Янин пошел на поправку, а теперь стало известно, что жизнь артиста оборвалась.

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40… Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами! О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно», — сообщила пресс-служба РАМТ в Telegram-канале.

На долгое время после выписки из больницы заботы по уходу за Яниным взяла на себя его супруга. Участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова в нечастых интервью вспоминала, что случившееся с мужем надолго разделило ее жизнь на «до» и «после». Уже тогда врачи не давали никаких прогнозов. Когда стало понятно, что супруг больше не встанет на ноги, с певицей и вовсе случилась истерика.

В конце августа в СМИ появились известия о возможном расставании Клюшниковой и Янина. В окружении пары поговаривали: Дарья устала искать деньги на лечение супруга и решила начать новую жизнь. Все обязательства по уходу и восстановлению Янина перелегли на плечи его матери.

До последнего момента женщина продолжала оберегать сына, в глубине души надеясь, что когда-нибудь он сможет снова двигаться и говорить.

Ранее 5-tv.ru писал, кого мать Алексея Янина винила в инвалидности сына.

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