Душераздирающий кадр: как выглядел перед смертью тяжелобольной Алексей Янин

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Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

Опубликовано последнее фото тяжелобольного Алексея Янина

Душераздирающий кадр: как выглядел перед смертью тяжелобольной Алексей Янин

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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Коварный недуг изменил внешний облик актера. Трагедия произошла вскоре после 40-летия артиста.

Рано утром из жизни ушел любимец зрителей, актер Алексей Янин. Восемь лет назад его разбил инсульт, из-за чего работать на съемочной площадке актер больше не мог.

Болезнь изменила некогда взрослого и сильного мужчину практически до неузнаваемости. Янин постоянно нуждался в поддежке и помощи жены и матери. Приступ лишил его возможности ходить и говорить. Со временем речевая функция вернулась к Янину частично, но от некогда обаятельного красавчика не осталось и следа.

Перед смертью Алексей Янин успел побыть рядом с единственным сыномПеред смертью Алексей Янин успел побыть рядом с единственным сыном. Instagram* / yaninadaria

Незадолго до смерти мужа супруга актера, певица Дарья Клюшникова опубликовала в личном микроблоге семейное фото, на котором показала как выглядел ее самый дорогой человек. В кадре Алексей предстал в окружении жены и подросшего сына: вместо камеры он смотрел в сторону, об улыбке Янин, казалось, забыл навсегда.

В комментариях в соцсетях матери и жены поклонники творчества актера регулярно поддерживали своего любимца. Зрители до последнего надеялись, что Янин совершит чудо и вернется к работе в кино. Теперь соболезнования семье выражают коллеги и друзья семьи.

Проститься с Яниным, с высокой вероятностью, можно будет в стенах родного театра. О времени, дате и месте похорон в пресс-службе культурного учреждения пообещали сообщить дополнительно.

Ранее 5-tv.ru раскрыл детали болезни, приковавшей Алексея Янина к постели.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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