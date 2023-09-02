Осмотрел школу и культурный центр: Путин высоко оценил инфраструктуру в Твери

|
Алина Крылова
Алина Крылова 13 0

Владимир Путин высоко оценил новую школу в Тверской области

Осмотрел школу и культурный центр: Путин высоко оценил инфраструктуру в Твери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства посетил родину своих предков в День знаний.

Вечером 1 сентября президент России Владимир Путин побывал в Тверской области. Глава государства не только отметился на родине своих предков, но и оценил темпы строительства местной школы, а заодно посетил культурный центр.

Известно, что родословная Путина уходит корнями в Тверь: мама президента родилась в Заречье, папа появился на свет в деревне Поминово. Для первого лица страны эта рабочая поездка была наполнена глубоким сакральным смыслом.

В беседе с журналистами ТАСС пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, позитивно оценил поездку главы государства, подчеркнув, что Путин остался под приятным впечатлением и от работы строителей, и от общения с местными преподавателями.

«Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями. Президент высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года. Перед отъездом он пообщался с жителями села, которые вышли на улице его поприветствовать», — отчитался Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин открыл новый учебный год разговорами о вечных ценностях с подрастающим поколением.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

Последние новости

15:55
Осенний депрессняк: мем с печальным плюшевым Гарфилдом покорил TikTok
15:43
Он — друг по переписке: 16-летняя падчерица уехала из дома к неизвестному из Сети
15:29
Захарова оценила «новые» предложения ООН по зерновой сделке: «Не заработало»
15:25
Алла Рид: «У меня бегали глаза между Градским и Лепсом!»
15:17
Минобороны: ВС России улучшили положение в районе Клещеевки в ДНР
15:10
Осмотрел школу и культурный центр: Путин высоко оценил инфраструктуру в Твери

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
Умер певец и композитор Джимми Баффетт
«Максимум из себя выжимал»: чем увлекается повзрослевший сын Хабенского
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России