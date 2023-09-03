Киев затаил обиду: слова Папы Римского о наследии России вызвали скандал в Европе

Как Ватикан отреагировал на шквал критики, обрушившейся на понтифика?

Слова Папы Римского о великой России стали сенсацией и вызвали большой скандал. Понтифик по видеосвязи пообщался с участниками Всероссийской встречи католической молодежи, которая проходила в Санкт-Петербурге, и попросил их не забывать о наследии своей страны.

В Киеве назвали его речь «худшим примером империализма и крайнего русского национализма», а Папу Римского — «инструментом российской пропаганды». Понтифика — инструментом! И это мы еще приводим официальные и печатные слова, потому что в соцсетях его украинцы «облили помоями» с головы до ног.

Ватикан извиняться не стал, но объяснился, причем еще раз подчеркнув величие русской культуры. Но зачем Папа Римский пошел на такое обострение? Слова о России не были частью официальной речи, это был экспромт во время общения.

Папа Римский — воспитанник ордена иезуитов, а они ничего не делают просто так. Его обращение к молодежи было, скорее всего, на самом деле еще одним предложением Москве своего посредничества при грядущем урегулировании украинского вопроса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Литвы вызвал посла Ватикана после слов Папы Римского о великой России.