«Президент полон решимости»: лидер Нигерии отозвал почти всех послов страны

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Президент Нигерии отозвал почти всех послов, за исключением постпредов ООН

«Президент полон решимости»: лидер Нигерии отозвал почти всех послов страны

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/SUNDAY AGHAEZE; 5-tv.ru

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Глава государства призвал почти всех дипломатов на Родину. В чем причина такого решения?

Президент Нигерии Бола Тинубу отозвал всех послов страны. Исключением стали дипломаты, которые представляют государство в ООН. Они сейчас находятся в штаб-квартирах Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве. Решение вернуть послов на Родину президент принял исходя из анализа итогов работы нигерийских дипломатических учреждений в других странах. Это заявление появилось на странице офиса президента в X (бывшая Twitter).

«Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех официальных послов с их должностей по всему миру. Распоряжение сделано в результате анализа положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру», — написали в сообщении.

Решение главы государство вступило в силу со 2 сентября. А причиной оставить дипломатов в Нью-Йорке и Женеве стала предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она состоится 19 сентября.

«Президент полон решимости обеспечить эффективность и качество предоставления услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям», — написали в обращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Нигерии выразил готовность к переговорам с мятежниками в Нигере.

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