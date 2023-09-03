«Президент полон решимости»: лидер Нигерии отозвал почти всех послов страны

Глава государства призвал почти всех дипломатов на Родину. В чем причина такого решения?

Президент Нигерии Бола Тинубу отозвал всех послов страны. Исключением стали дипломаты, которые представляют государство в ООН. Они сейчас находятся в штаб-квартирах Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве. Решение вернуть послов на Родину президент принял исходя из анализа итогов работы нигерийских дипломатических учреждений в других странах. Это заявление появилось на странице офиса президента в X (бывшая Twitter).

«Президент Бола Тинубу распорядился отозвать всех официальных послов с их должностей по всему миру. Распоряжение сделано в результате анализа положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру», — написали в сообщении.

Решение главы государство вступило в силу со 2 сентября. А причиной оставить дипломатов в Нью-Йорке и Женеве стала предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она состоится 19 сентября.

«Президент полон решимости обеспечить эффективность и качество предоставления услуг гражданам, резидентам и потенциальным гостям», — написали в обращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Нигерии выразил готовность к переговорам с мятежниками в Нигере.