Крупный пожар вспыхнул на территории нефтебазы в Петербурге

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 558 0

На месте работает несколько пожарных расчетов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как густой дым валит во все стороны.

По предварительной информации ГУ МЧС по городу, ангар площадью 800 квадратных метров горит на Пискаревском проспекте. Пожару присвоили второй ранг сложности.

«3 сентября в 10:59 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Пискаревский проспект, дом 125. Происходит горение в ангаре 80 на 10 метров, площадь уточняется», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. На месте работает несколько пожарных расчетов.

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