Пытались выйти? Следователи обнаружили два тела в доме на Сахалине

Следователи обнаружили два тела в доме на Сахалине

Тела двух человек обнаружили в частном доме в селе Восточное. По факту произошедшего следователи проводят проверку. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области в мессенджере Telegram.

По предварительным данным, 30 августа внутри дома нашли тело женщины 1968 года рождения, а возле двери — тело мужчины 1996 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские мероприятия, которые должны установить точные причины смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге в квартире на Ленинском проспекте обнаружили тело женщины в морозильной камере. По подозрению в убийстве задержали ее сына.

По данным следствия, мужчина сам обратился к сотрудникам Росгвардии и сообщил о произошедшем после ссоры с матерью. Прибывшие правоохранители нашли тело погибшей в квартире.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, провели осмотр места происшествия, изъяли материалы и назначили экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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