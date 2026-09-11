Пытались выйти? Следователи обнаружили два тела в доме на Сахалине

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Расположение останков стало загадкой, ставящей в тупик.

Обнаружены два тела в доме на Сахалине — подробности

Фото: Telegram/СУ СК России по Сахалинской области/sledcomsakhalin_skr65

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Следователи обнаружили два тела в доме на Сахалине

Тела двух человек обнаружили в частном доме в селе Восточное. По факту произошедшего следователи проводят проверку. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Сахалинской области в мессенджере Telegram.

По предварительным данным, 30 августа внутри дома нашли тело женщины 1968 года рождения, а возле двери — тело мужчины 1996 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские мероприятия, которые должны установить точные причины смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге в квартире на Ленинском проспекте обнаружили тело женщины в морозильной камере. По подозрению в убийстве задержали ее сына.

По данным следствия, мужчина сам обратился к сотрудникам Росгвардии и сообщил о произошедшем после ссоры с матерью. Прибывшие правоохранители нашли тело погибшей в квартире.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, провели осмотр места происшествия, изъяли материалы и назначили экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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