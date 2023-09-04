🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 4 сентября, Убывающая Луна в знаке Тельца, критический день. В идеале — оставаться дома и не посещать людных мест. Лучше всего посвятить время нравственному очищению: покаянием, избавлением от иллюзий, лжи, проявления гордыни и эго. Самый неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений.

♈ Овны

Вы влюблены в жизнь, Овны. В жизнь и вообще во все, что она может предложить. Вы влюблены во всю грацию и красоту, которые сопровождают ваш путь. Вы понимаете, что есть хорошие дни, есть и плохие, потому что это жизнь. Сейчас самое идеальное время для того, чтобы глубже погрузиться в свои духовные практики.

Космический совет: погрузитесь в духовные практики.

♉ Тельцы

Не бойтесь. Не бойтесь сильных чувств, обильных слез, беспорядочных эмоций и искренних слов. В глубине души вы уже понимаете, Тельцы, что это любовь, и она иногда может быть очень болезненной. Примите все ее безумие и хаос, не бойтесь, вам сейчас это нужно.

Космический совет: будьте храбрее, откройте свое сердце.

♊ Близнецы

Что помогает вам расти в личностном плане? Пришло время инвестировать в себя, Близнецы. Пора сконцентрироваться на своем развитии. В сфере романтики вы можете обнаружить, что вас влечет к кому-то влиятельному, кто обладает властью. Потакать своей кокетливой стороне — хорошая идея.

Космический совет: разберитесь в своих намерениях.

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♋ Раки

В этом месяце нужно говорить «да» чаще, чем «нет». Уйдите с головой в новые возможности, которые вам дарит жизнь. Открывается портал любви, страсти и желания. Начинается белая полоса в плане романтики и финансов. Приготовьтесь пожинать плоды своего собственного труда, Раки. Все ваши желания сбудутся.

Космический совет: расслабьтесь и получайте удовольствие.

♌ Львы

Вот, в чем дело — вы столкнетесь с сопротивлением и оппозицией. Не все готовы сейчас поддержать ваши яркие и красивые идеи, и это нормально. Вы знаете, для чего вы здесь. Придерживайтесь своего восприятия ситуации, несмотря на временные разочарования. Говорите правду в любой ситуации.

Космический совет: говорите правду в любой ситуации.

♍ Девы

Вселенная проверяет вас, Девы, будьте внимательнее. Обдумайте свои действия, не совершаете ли вы сейчас повторных ошибок? Могут всплыть проблемы с самооценкой. Вы заслуживаете всего добра этого мира, поэтому перестаньте заниматься самоедством. Нет ничего плохого в разумном эгоизме.

Космический совет: нет ничего плохого в разумном эгоизме.

♎ Весы

Не все идеально в этом мире, Весы, и это на самом деле хорошо. Когда происходят плохие события, мы начинаем сильнее ценить нашу жизнь, и проживаем ее в полной мере. Вы сами творцы своей судьбы, и вы можете творить любое чудо. Пришло время находить радость в повседневности, и быть за нее благодарными.

Космический совет: ищите радость в мелочах.

♏ Скорпионы

«В любом хаосе есть космос, в любом беспорядке — скрытый порядок». Пусть слова Карла Юнга вдохновят вас заглянуть за комфортные рамки, Скорпионы. События разворачиваются так, как есть, и не без причины. Доверяйте своим планам и продолжайте целенаправленно двигаться вперед.

Космический совет: выходите из зоны комфорта.

♐ Стрельцы

Итак, Стрельцы, вы допустили несколько ошибок. Подумайте об этом так — каждая из этих ошибок позволила вам усвоить необходимые уроки и стать лучшей версией себя, какой вы и являетесь на сегодняшний день. Когда будете делать следующий серьезный шаг, превратите свои знания в мудрость.

Космический совет: любите себя.

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♑ Козероги

Даже если вам и кажется, что все проекты стоят на паузе, это на самом деле не так. Вы продолжаете двигаться вперед, просто очень медленно. И это хорошо — пришло время пересмотреть свои цели и жизненные планы. Нет ничего плохого в кардинальных изменениях.

Космический совет: все происходит для вашего блага, доверяйте судьбе.

♒ Водолеи

«Несовершенство — это красиво, безумие — это гениальность, и лучше быть невыносимо смешным, чем невыносимо скучным». Воистину великие слова великой Мэрилин Монро. Примите все свои качества, даже те, которые вы раньше в себе отвергали. Вы уникальны, признайте свою странность и непохожесть на других.

Космический совет: ваша уникальность — это ваш дар.

♊ Рыбы

Все, в чем вы нуждаетесь, придет к вам в нужное время. Будьте терпеливы к себе и к судьбе. План, который вы для себя наметили, нужно пересмотреть. Будьте честны с самими собой и с другими, тогда вы нигде не проиграете. Расскажите о своих чувствах другим людям, не подавляйте эмоции.

Космический совет: не подавляйте эмоции.

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