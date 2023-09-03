В Берлине призвали избежать вступления в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Министерство финансов Германии напомнило, что необходимо учитывать влияние, которое окажут эти поставки на обороноспособность самой ФРГ.

В Берлине призвали избежать вступления в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

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До того, как начать поставлять Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus, необходимо учесть все последствия для обороноспособности самой Германии и исключить вероятность вовлечения в конфликт с Российской Федерацией. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«У меня есть симпатии к идее поставки этого оружия дальнего действия, но у нас есть точные процедуры и договоренности с нашими союзниками», — сообщил министр.

Наиболее спорный пункт в поставках Киеву Taurus — это дальность действия крылатых ракет, так как она составляет 500 километров. До настоящего времени Германия из принципа не поставляла Украине подобное оружие, эксперты даже обсуждали, возможно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы их было невозможно использовать для нанесения ударов по территории России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что еврочиновники продолжают вести бизнес с Москвой.

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