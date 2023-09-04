«Отошел в вечность»: скоропостижно скончался актер сериалов «Мажор» и «Возвращение Мухтара»

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Алина Крылова
Алина Крылова 856 0

Умер актер из сериалов «Возвращение Мухтара» и «Мажор» Юрий Потапенко

«Отошел в вечность»: скоропостижно скончался актер сериалов «Мажор» и «Возвращение Мухтара»

Фото: Кадр из сериала «Женский доктор-2», реж. Антон Гойда, 2013 г.

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О месте и дате похорон поклонникам сообщат дополнительно.

Российский и украинский актер театра и кино Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодого театра».

Работе в театре Потапенко отдал более 30 лет, но популярность исполнителю ролей принесли съемки в нашумевших сериалах — «Возвращение Мухтара» и «Мажор». Всего на счету актера было больше 60 ролей.

Что именно стало причиной внезапной кончины, в театре не сообщили. Известно, что в последнее время Потапенко жаловался на боли в сердце. О месте и времени похорон артиста поклонникам сообщат дополнительно.

«Отошел в вечность актер „Молодого театра“ Юрий Потапенко. Неожиданная новость шокировала семью „Молодого“. В это сложно поверить, тяжело принять», — сказано в некрологе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер актер «Клуба» Алексей Янин. Позже супруга знаменитости вышла на связь, чтобы сообщить: произошла чудовищная ошибка, а ее муж на самом деле жив.

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