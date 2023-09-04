Российские школьники победили на Международной олимпиаде по информатике

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Соревнования проходили в два тура, каждый длился по пять часов.

Фото, видео: mipt.ru Сайт Московского физико-технического института; 5-tv.ru

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Российские школьники потрясли мир — в Венгрии старшеклассники из Москвы и Казани показали абсолютный результат на Международной олимпиаде по информатике. Все четыре участника выиграли золотые медали.

Соревнования проходили в два тура, каждый длился по пять часов. Претенденты должны были решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. И, хотя в Венгрию приехали побеждать команды из почти 90 стран, нашим ребятам равных не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сборная вошла в число победителей 55-й Международной олимпиады по химии. Из Цюриха школьники привезли три золотые и одну серебряную награды.

До этого все медалисты проходили образовательные программы в «Сириусе». По словам ребят, в этот раз задачи оказались сложнее, чем в прошлые годы.

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