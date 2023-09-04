Тайна раскрыта: известный актер вывел Пореченкова на чистую воду

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Алина Крылова
Алина Крылова 536 0

Тактаров признался, что роль Поддубного должна была достаться не Пореченкову

Тайна раскрыта: известный актер вывел Пореченкова на чистую воду

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Чемпион UFC и актер и спустя годы не смог забыть об упущенном шансе.

Чемпион UFC и актер Олег Тактаров назвал роль, которую должен был сыграть, но в последний момент выгодное предложение ушло другому коллеге. Неожиданным оппонентом артиста оказался Михаил Пореченков.

В беседе с aif.ru спортсмен сознался: изначально роль великого спортсмена в «Поддубном» должна была достаться ему. Тактаров приложил немало усилий, чтобы улучшить первоначальный сценарий и даже предложил привлечь к сценарию малоизвестного на тот момент Халка Хогана. Однако уже после проб артист внезапно получил от ворот поворот.

«Прошли пробы, меня уже почти утвердили. И вдруг я слышу: „А вы кто — актер или продюсер?“ А я за свои деньги прилетел на съемки, между прочим. И говорю агенту: „Пусть мне оплатят билеты и гостинцу, я уезжаю“. Вот такое отношение. Я всего лишь тактично предложил улучшить проект, раз мы в одной лодке плывем», — с нескрываемой грустью вспомнил он.

В отсутствие альтернатив режиссеры попросили о помощи Михаила Пореченкова. На тот момент набиравший популярность артист с радостью согласился, а позже работа в проекте дала ему мощный толчок в карьере. Вот только сам шоумен упоминать об этом факте не любит.

Ранее 5-tv.ru писал, кто мог исполнять песню про 3 сентября, если бы она досталась не Шуфутинскому.

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