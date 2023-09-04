Не помогает прохлада и блоки АЭС: ЕС аварийно питает Украину

Кто из стран Европы помогает Незалежной?

Две недели Евросоюз продолжает помогать Украине в аварийном режиме для того, чтобы поддерживать энергосистему страны. В конце средняя температура на Украине уменьшилась почти на пять градусов, после этого присоединили блок АЭС. Однако и этого все равно не хватает, сообщает издание EADaily.

По словам оператора украинской энергосистемы, несмотря на снижение среднесуточной температуры почти на пять градусов, вечерний максимум потребления был всего на 3% ниже абсолютного летнего рекорда, установленного 29 августа.

«Это все еще очень много для энергосистемы, учитывая ограниченные возможности электростанций по производству электроэнергии из-за повреждений и ремонтов», — отметил он.

Чтобы покрыть спрос «Укрэнерго» было вынуждено брать аварийную помощь с энергетики Румынии и Словакии с 18:00 до 22:00. Общий объем аварийной помощи составил 600 МВт-ч.

Такого вида помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей. Отмечается, что в стране выпала из одна из ТЭС из-за повреждений высоковольтной лини.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста.