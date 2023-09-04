Не помогает прохлада и блоки АЭС: ЕС аварийно питает Украину

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 3 0

Страны Евросоюза помогают Украине поддерживать энергосистему страны

Не помогает прохлада и блоки АЭС: ЕС аварийно питает Украину

Фото: www.globallookpress.com / Kreutzer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Кто из стран Европы помогает Незалежной?

Две недели Евросоюз продолжает помогать Украине в аварийном режиме для того, чтобы поддерживать энергосистему страны. В конце средняя температура на Украине уменьшилась почти на пять градусов, после этого присоединили блок АЭС. Однако и этого все равно не хватает, сообщает издание EADaily.

По словам оператора украинской энергосистемы, несмотря на снижение среднесуточной температуры почти на пять градусов, вечерний максимум потребления был всего на 3% ниже абсолютного летнего рекорда, установленного 29 августа.

«Это все еще очень много для энергосистемы, учитывая ограниченные возможности электростанций по производству электроэнергии из-за повреждений и ремонтов», — отметил он.

Чтобы покрыть спрос «Укрэнерго» было вынуждено брать аварийную помощь с энергетики Румынии и Словакии с 18:00 до 22:00. Общий объем аварийной помощи составил 600 МВт-ч.

Такого вида помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей. Отмечается, что в стране выпала из одна из ТЭС из-за повреждений высоковольтной лини.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста.

Тема:
Украинский кризис
4 сент
«Неонацистский режим»: МИД России осудил захват женского монастыря на Украине
4 сент
Не справляется: в США назвали истинную причину отставки Резникова
4 сент
Пленный боевик рассказал об агрессии украинцев по отношению к ВСУ
4 сент
Рамафоса опроверг сообщения о поставках ЮАР оружия в РФ на судне Lady R
3 сент
«Его вывели из игры»: почему на Украине на самом деле арестовали Коломойского
31 авг
Зеленский заявил о готовности баллотироваться: «Никогда не оставлю страну»
27 авг
Враги отступают: что сейчас происходит на освобожденных территориях к югу от Купянска
26 авг
ВВС Украины сообщили о столкновении военных самолетов в Житомирской области
26 авг
«Мы знаем все»: Россия получает исчерпывающие сведения о ВСУ в Запорожье
25 авг
Экс-агент ЦРУ заявил о колоссальном превосходстве России над Украиной в боеприпасах
+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:23
Не помогает прохлада и блоки АЭС: ЕС аварийно питает Украину
15:15
Расчеты «Градов» громят позиции ВСУ в зоне спецоперации
15:09
Боевикам ВСУ направили беспилотники Saker Scout с ИИ
15:06
«Это спекуляция»: в НАТО предложили Армении присоединиться к альянсу
15:01
Ярмольник назвал лучшего актера, воплотившего образ еврея
15:00
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Сейчас читают

Любимые собаки Елизаветы II: почему корги так обожают в России
«Гарантированный русофоб»: чего ожидать от нового министра обороны Украины
Разрушительное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России