Польша начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Rzeczpospolita: Польша выдает мужчин-беженцев призывного возраста Украине

Польша начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Тема:
Спецоперация

Стране уже выдали украинцев, которые занимались нелегальной переправкой мигрантов.

Польские власти начали экстрадировать мужчин-беженцев призывного возраста на Украину. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

«Польские власти начали выдавать Украине мужчин, которые покинули страну», — написано в материале.

По данным СМИ, Варшава уже выдала украинцев, которые занимались организацией незаконной переправы мигрантов из Белоруссии в европейские страны.

После начала спецоперации на территории Украины киевский режим запретил мужчинам в возрастной категории от 18 до 60 лет покидать территории государства.

Согласно данным Главной комендатуры Пограничной службы Польши, с начала спецоперации в страну прибыли 80 тысяч украинцев мужского пола. Уточняется, что с февраля прошлого года они обратно не возвращались.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине.

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