Символ перерождения или просто картинка: что означает новое тату Бритни Спирс

Мастер высказала свое мнение по поводу нового рисунка на теле звезды.

Новая татуировка Бритни Спирс в виде змеи на пояснице вряд ли несет в себе какой-то скрытый смысл. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила мастер художественной татуировки Ирина Локтионова.

«Может это что-то означать или нет — думаю, вряд ли, если человек не эзотерик и не входит в круги, где могут пользоваться оккультизмом, символизмом. Думаю, ничего тут более, чем просто картинка, это не может значить», — отметила эксперт.

По словам Локтионовой, скрытый смысл в татуировки вкладывался много лет назад, когда в тату-салонах существовали каталоги с вариантами изображений и описаниями их значений. Современное поколение, подчеркнула мастер, уже не градирует татуировки по какому-то смыслу, а сами рисунки чаще всего приобретают чисто художественный характер.

«Змея означает змею, роза означает розу и ничего более. Сейчас это только украшение, а не смысл и не символизм. Это вид искусства и способ украсить свое тело», — объяснила Локтионова.

Американская поп-звезда сделала новую татуировку на фоне слухов о разводе. Пикантное место и довольно противоречивый символ вызвали самые разные комментарии в сети.

Кто-то предположил, что таким образом певица знаменует свое перерождение и начало нового этапа в жизни. Другие считают, что змея символизирует хитрость и жестокость, с которыми Бритни теперь будет идти по жизни.

Это, отметим, уже четвертое тату певицы. До этого она «набивала» отпечаток поцелуя на запястье, слово «исцеление», написанное задом наперед на иврите, и фею, над которой и появилась новая татуировка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Спирс закрутила новый роман на фоне слухов о разводе.