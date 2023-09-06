«На передовой смыслов»: Табакерка открыла новый 38-й театральный сезон

В новом сезоне будет представлено большое количество спектаклей, отражающих времена Великой Отечественной войны.

Легендарная «Табакерка» открыла новый 38-й сезон. Театральная труппа 4 сентября собралась возле скульптурной композиции «Атом солнца Олега Табакова», где художественный руководитель театра Владимир Машков поздравил действующих актеров и студентов Театральной школы Табакова с началом нового сезона. Вступительная речь Машкова завершилась запуском воздушных шариков с эмблемой театра прямиком в небо.

«В честь нашего небесного художественного руководителя, начала 38-го сезона Театра Олега Табакова наши мечты уходят ввысь», — воодушевленно прокричал Владимир Машков.

После уличного сбора сотрудники Театра зашли внутрь здания на Малой Сухаревской, где в торжественной обстановке художественный руководитель поздравил действующих актеров с присвоением им новых регалий. Сотрудникам Театра вручили Дипломы Благодарности, а также были представлены новые студенты Театральной школы Табакова. Начинающие актеры один за одним вытягивали хрустальные шары, олицетворяющие атомы солнца. Согласно порядковому номеру, написанному на вытянутом шаре, определялись «Хранители» учащихся, в число которых вошли выдающиеся деятели театра и кино. Более того, в этом году появилась очно-заочная форма обучения, куда поступили восемь действующих актеров Табакерки, имеющие лишь среднее специальное образование.

«Источник жизни нашего Театра — это Школа», — объяснил Владимир Машков.

Новый сезон открывает спектакль по пьесе Олега Антонова «Смертельный номер». Планируются к показу постановки по пьесе Островского «Без вины виноватые» и историческому роману Пушкина «Арап Петра Великого». Также будет представлен спектакль Александра Афиногенова «Страх», а сценарист Олег Антонов разрабатывает пьесу под рабочим названием «Сальери».

«Требования нашего театра растут. Растут к нам самим. Мы ищем точное слово, которое действует не звуком, а смыслом. <…> Мир невероятно динамичен, и мы должны предчувствовать это движение вперед. И вообще актер должен находиться на передовой смыслов, должен воодушевлять, вдохновлять и не только людей вокруг, но и тех, кто приходит в зал», — отметил со сцены Владимир Машков.

В новом сезоне будет показано большое количество спектаклей, отражающих времена Великой Отечественной войны. Сценарист Андрей Золотарев работает над пьесой «Настоящий» про ложные аэродромы в военный период, а также ожидается постановка с рабочим названием «Дурная кровь», основанная на событиях Ванзейской конференции 1942 года.

Более того, на сцене «Табакерки» планируется сыграть спектакль, собранный по рассказам участников Спецоперации. Над текстом сейчас работают сценарист Олег Антонов и актер Севастьян Смышников, которые побывали на грандиозном фестивале в Крыму «Таврида. Арт», где и пообщались с ребятами с передовой.

«Это было, как и общение на каких-то тренингах, на лекциях вместе с психологом, и также неформальное общение: это было за чашечкой кофе, просто сидя на лавочке. <…> Им безумно интересна вся театральная жизнь, они любят очень кино, музыку», — рассказывает Севастьян Смышников.

Ранее 5-tv.ru писал, что школа Табакова единственная в РФ реализует интегрированную программу среднего и высшего образования.