Богомаз: пресечена попытка проникновения диверсантов в Брянскую область

Сотрудники Погрануправления ФСБ вечером 4 сентября пресекли попытку проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионной разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Диверсанты пытались проникнуть в Севский район Брянской области. Обнаружены брошенные ими вооружение и боеприпасы.