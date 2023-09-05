Сердцу не прикажешь? Нина Маслова могла увести мужа у беременной Натальи Варлей

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Алексей Панков
Алексей Панков 16 0

Нина Маслова могла увести мужа у беременной Натальи Варлей

Сердцу не прикажешь? Нина Маслова могла увести мужа у беременной Натальи Варлей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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У заслуженной артистки РФ возникли чувства к сыну Нонны Мордюковой.

Нина Маслова могла увести мужа у беременной Натальи Варлей. Об этом заслуженная артистка РФ рассказала в эфире одного из федеральных каналов.

76-летняя актриса призналась, что звезда советского кино Нонна Мордюкова пыталась устроить ей личную жизнь. Она познакомила подругу с высокопоставленным мужчиной. Однако ничего из этой затеи не вышло. Маслова призналась, что ей не были нужны ни правительственная дача, ни человек, с которым было не о чем поговорить.

Позднее у нее возникли чувства к сыну Мордюковой — Владимиру Тихонову. Однако, как выяснилось, у него была беременная жена.

«Я думала, вот с Вовкой можно роман завести. И на другой день приезжает Наташа Варлей на девятом месяце беременности… И мой роман обломился», — рассказала Маслова.

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