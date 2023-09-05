«У нас все хорошо»: Лолита показала на видео единственную дочь

24-летняя Ева передала привет маминым подписчикам.

Лолита опубликовала видео вместе со своей дочерью. Трогательный ролик знаменитость разместила в личном блоге. 24-летняя Ева пообщалась с мамиными подписчиками и рассказала, что у них все хорошо. В ответ поклонники оставили множество положительных комментариев.

Девушка страдает от синдрома Аспергера. Это редкая форма аутизма, при которой нарушена социальная коммуникация. По словам знаменитости, болезнь не мешает девушки жить полноценной жизнью. В 2018-м она поступила на филологический факультет, а также увлекается изучением языков.

«Картошка с укропом»: Лолита вышла на связь с поклонниками с маской на лице

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита Милявская рассказала, как справляется с недостойными мужчинами. По словам певицы, она часто совершает экстравагантные поступки. Например, она может появиться на красной дорожке с бюстгальтером на голове или подстричь кусты на участке в форме яиц.

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