«Люди высокой чести»: каким Алла Рид запомнила Иосифа Кобзона

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 785 0

Алла Рид назвала Иосифа Кобзона человеком высокой чести

Фото, видео: ВКонтакте / Алла Рид / rid2021; 5-tv.ru

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Людей с высокоразвитыми нравственными ценностями практически не осталось.

Алла Рид назвала Иосифа Кобзона человеком высокой чести. Своими наблюдениями бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

В 2016 году Алла Рид предложила организовать в театре «Градский Холл» концерт еврейских песен, к идее положительно отнесся сам Градский и начал приглашать артистов принять участие в мероприятии.

«Одному Александр Борисович позвонил, тот ответил: „Ну я не знаю. Позвони мне потом“, другому, и этот: „Не знаю, буду в Москве или нет“. В общем, особо никто не соглашался. И вот когда он позвонил Кобзону, тот сразу сказал: „Да“, то есть это говорит о том, что есть все-таки такие люди высокой чести и дружбы», — убеждена певица.

По словам бывшей участницы шоу «Голос», такому человеку не позволяют отказать своему другу их нравственные принципы. Однако, как считает Алла Рид, людей с подобными ценностями практически не осталось.

«Эти люди никогда не говорили: „Я не знаю, буду я в Москве или нет“. Они всегда говорили: „Да“, если нужно было поддержать», — отмечает певица.

Солистке театра «Градский Холл» посчастливилось наблюдать единение Градского и Кобзона не только в жизни, но и на сцене.

«Они пели вдвоем на два голоса дуэт, был мороз по коже. Все сидели просто, не дыша. Конечно, это легенды», — делится артистка.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид была последней, кто общался с Градским перед смертью.

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