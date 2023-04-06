Участница «Голоса» Алла Рид: была последней, кто общался с Градским перед смертью

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 430

Участница «Голоса» Алла Рид была последней, кто общался с Градским

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Умер Александр Градский

Прошло практически полтора года со смерти музыканта, память о котором жива до сих пор.

Участница шоу «Голос» Алла Рид чувствовала кончину Градского. Об этом она сообщила на премьере фильма «Я хочу! Я буду!».

Девушка рассказала, как за день до смерти музыканта ощутила что-то неладное и захотела поговорить с ним. Певица позвонила Градскому под выдуманным предлогом: у нее через 3 месяца должен был состояться концерт, и она решила «проконсультироваться» по поводу мероприятия.

«Я звонила-звонила-звонила, он не брал трубку. Потом все-таки взял. И сказал: „Алла, все будет хорошо“. Такая пауза была. Тишина. На следующий день его увезли как раз с инсультом», — рассказывает артистка.

Градский был наставником певицы в проекте «Голос». По признанию артистки, он был строг, и чаще критиковал, чем хвалил.

«В нем сочеталось все. Он мог быть одновременно добрым, злым, очень острым на язык, нежным, иногда просто коварным, хамским и в то же время невероятно трогательным <> Я его очень любила таким, какой он есть. Никогда на него не обижалась. Потому что понимала, что он гениальный», — рассказывает Алла Рид.

Артистка до сих пор испытывает благодарность к Градскому, ведь когда-то на слепых прослушиваниях в вокальном шоу «Голос» он нажал на кнопку, выбрал именно ее и в последующем, по словам Аллы Рид, оказал колоссальное влияние на ее карьеру, творчество и мировоззрение. А заслужить признание маэстро было не так-то и просто.

Ранее 5-tv.ru писал, как домработница Градского устроила драку в театре музыканта.

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