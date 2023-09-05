Вуди Аллен заговорил о завершении карьеры на фоне мыслей о культуре отмены

Кинодеятель признался, что работал со множеством актрис — и не получал от них каких-либо претензий.

Культовый американский кинорежиссер Вуди Аллен назвал культуру отмены глупой и высказался на эту тему в преддверии выхода своего нового фильма «Великая ирония». Об этом пишет издание Variety.

Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале. Режиссер признался, что она может стать последней в его карьере.

«Если вас отменяют, то это должна сделать сама культура. Все это так глупо. Я об этом не думаю, не знаю, как это — быть отмененным. В течение многих лет для меня ничего не менялось», — отметил Аллен.

Речь идет об обвинениях в домогательствах со стороны режиссера, после которых многие дистрибьюторы в США отказались от работы с ним. Позже эти обвинения не подтвердились.

«У меня всегда имелись хорошие женские роли, в съемочной группе всегда были женщины, я всегда платил им точно столько же, сколько мы платили мужчинам, я работал с сотнями актрис, и никогда ни от одной из них не было ни единой жалобы», — поделился кинематографист.

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