«Это отвратительно»: Путин обвинил Зеленского в прикрытии героизации нацизма

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Путин: Зеленский прикрывает героизацию нацизма и это отвратительно

Фото, видео: www.globallookpress.com / APUkraine/ twitter.com; 5-tv.ru

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Западные кураторы специально поставили во главе Украины этнического еврея, считает он.

Президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным прикрытие героизации нацизма украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Путин сообщил после завершения заседания российского оргкомитета «Победа».

Глава государства отметил, что уже не первый раз поднимает эту тему. Однако ситуацию в высшей степени делает «отвратительным» то, что Запад специально поставил во главе Украины этнического еврея.

«Таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства», — прокомментировал он.

Путин считает, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма, а также тех, кто в свое время был во главе холокоста на Украине. Тогда было уничтожено 1,5 миллиона человек, отметил он. Президент добавил, что простые граждане Израиля это прекрасно понимают и открыто говорят об этом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин раскрыл истинного противника России.

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