НЛО, знахари, снежный человек: как и зачем власти США одурманивают население

В преддверии президентских выборов политическая элита страны хочет «запорошить глаза» гражданам историями о летающих тарелках.

В США снова поднялась волна новостей о необъяснимых явлениях и НЛО, массово появились знахари и медиумы. Все это — попытка отвлечь людей от реальных проблем: роста цен, бедности, преступности и нелегальной миграции. Об этом в разговоре с телеканалом «360» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Он отметил, что телеэкраны в США заполонили сотни видео с неопознанными летающими объектами, а минобороны даже запустило специальный сайт, на котором собраны свидетельства очевидцев, статистика и рекомендации. Истории о летающих тарелках призваны «запорошить глаза» публике в преддверии президентских выборов, уверен эксперт.

«Так как силовые структуры полностью контролируют неолибералы и стоящие за ними BlackRock, State Street, The Vanguard Group и прочие олигархические мрази, они сейчас запускают очередную сказочку», — пояснил Ордуханян.

По его словам, можно почти со 100% вероятностью гарантировать, что в ближайшее время где-нибудь в Миннесоте появится «снежный человек». Все чаще возникают различные знахари и апокалиптические предсказатели.

Эксперт подчеркнул, что американское общество намеренно вводится в «мистическое пространство» политическими элитами, которые не в состоянии объяснить людям причину инфляции, безработицы, роста преступности, миграционного кризиса, запредельные цены на продукты питания, бензин и прочие товары.

«Им легче объяснять НЛО, чем дать ответ американцу, который спрашивает: „Почему вчера было по три, а сегодня по пять?“ Решить эти проблемы власти не могут, а вот за пришельцами или „снежным человеком“ гоняться — пожалуйста! Когда у тебя бардак дома, самое время устремить свои глаза вверх, к звездам», — констатировал Ордуханян.

Он также предложил вместо российских дипломатов и политиков отправлять на переговоры с американцами уфологов, парапсихологов и экстрасенсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций.