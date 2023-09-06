Не место для прогулок: Санкт-Петербург «чистят» от руферов-нелегалов

Эфирная новость 17 0

В Санкт-Петербурге началась борьба с руферами-нелегалами

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Полиция приступила к задержаниям, а следователи начали предъявлять обвинения по уголовным статьям.

Весь Петербург сегодня облетела новость, которая заставила напрячься любителей экстрима и организаторов нелегальных экскурсий по крышам. Полиция приступила к задержаниям, а следователи начали предъявлять обвинения по уголовным статьям.

Руферы, как выяснилось, неплохо наживались на любителях острых ощущений. За кем пришли и кто следующий — узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:18
Завершилось страховое урегулирование между «Аэрофлотом» и лизингодателем AerCap
4:04
В Стамбуле мощное наводнение — главное к этому часу
3:50
С микрофоном и в кроссовках: для памятника Шатунова использовались его точные мерки
3:34
Новые победы: ЦБ сообщает о росте российской экономики
3:20
Евтихий Тихий: почему 6 сентября опасно смотреть на зарю и ходить одному в лес
3:18
«Попытка навредить» — Джонни Депп о романе с Дженной Ортегой

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России