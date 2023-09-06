Не место для прогулок: Санкт-Петербург «чистят» от руферов-нелегалов

Полиция приступила к задержаниям, а следователи начали предъявлять обвинения по уголовным статьям.

Весь Петербург сегодня облетела новость, которая заставила напрячься любителей экстрима и организаторов нелегальных экскурсий по крышам. Полиция приступила к задержаниям, а следователи начали предъявлять обвинения по уголовным статьям.

Руферы, как выяснилось, неплохо наживались на любителях острых ощущений. За кем пришли и кто следующий — узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.