Владимир Зеленский уволил очередного чиновника
Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко
Фото: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsiannikova Ukrinform
На этот раз не повезло главе администрации подконтрольной Киеву части ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу военно-гражданской администрации подконтрольной официальному Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) Павла Кириленко. Эта информация опубликована на сайте главы Украины.
«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сказано в указе.
Это не первое за несколько дней увольнение Зеленского, на днях он освободил от должности министра обороны страны Алексея Резникова.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине заговорили о мятеже против Зеленского.
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