Владимир Зеленский уволил очередного чиновника

На этот раз не повезло главе администрации подконтрольной Киеву части ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу военно-гражданской администрации подконтрольной официальному Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) Павла Кириленко. Эта информация опубликована на сайте главы Украины.

«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сказано в указе.

Это не первое за несколько дней увольнение Зеленского, на днях он освободил от должности министра обороны страны Алексея Резникова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине заговорили о мятеже против Зеленского.