Владимир Зеленский уволил очередного чиновника

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко

Владимир Зеленский уволил очередного чиновника

Фото: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsiannikova Ukrinform

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Тема:
Украинский кризис

На этот раз не повезло главе администрации подконтрольной Киеву части ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу военно-гражданской администрации подконтрольной официальному Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) Павла Кириленко. Эта информация опубликована на сайте главы Украины.

«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — сказано в указе.

Это не первое за несколько дней увольнение Зеленского, на днях он освободил от должности министра обороны страны Алексея Резникова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине заговорили о мятеже против Зеленского.

Тема:
Украинский кризис
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