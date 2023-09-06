Актер Сергей Астахов вновь стал отцом

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Алексей Панков
Алексей Панков 54 0

О пополнении в семье пара мечтала уже давно.

Актер Сергей Астахов вновь стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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У 54-летнего российского актера Сергея Астахова родился второй ребенок. Такой новостью поделилось издание StarHit.

Отмечается, что вес ребенка 3600 граммов, а рост 50 сантиметров. Родители решили назвать мальчика Александром.

По словам актера, о пополнении пара мечтала уже давно. Его избранница, бывший педагог начальных классов Виктория Астахова, хотела сына. И вот ее мечта сбылась.

«Планируем ли пополнение? Конечно! Вик, ты кого хочешь? Мальчика? Да, мальчика хочет!», — заявлял актер в одном из интервью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Сергей Астахов не понимает позиции сбежавших из России звезд. Мужчина отметил, что они не ценят любовь отечественного зрителя. Также он добавил, что многие из коллег разочаровываются в жизни за рубежом и позднее возвращаются на родину. Артист уверен, что русский человек не может жить в радости на чужбине.

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