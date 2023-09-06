«Знаменательный день»: дочь Малинина похвасталась обручальными кольцами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Дочь Малинина показала в соцсети обручальные кольца Tiffany

«Знаменательный день»: дочь Малинина похвасталась обручальными кольцами

Фото: Instagram* / ustinya_malinina_official

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Наследница российского певца готовится к свадьбе с сыном британских миллионеров.

Устинья Малинина похвасталась подписчикам обручальными кольцами Tiffany — дочь известного российского певца вовсю готовится к свадьбе со своим британским избранником по имени Зак.

«Решающий день лета в Милане для нас с Заком был знаменательным. Пришли наши долгожданные обручальные кольца. Скоро будет много красоты», — написала 22-летняя блондинка в соцсети.

Известно, что недавно Малинина с женихом отправилась в путешествие. Пара побывала в Гонконге и Милане, где Устинья, по всей видимости, выбирала свадебное платье.

О грядущем замужестве дочь Малинина сообщила подписчикам около полугода назад. С будущим мужем — сыном британских миллионеров — девушка познакомилась в Лондоне, там она учится в Королевском колледже музыки. К слову, в этом году Малинина окончила третий курс, а в дальнейшем намерена посвятить себя классическому вокальному искусству.

Недавно стало известно, что свадьба Устиньи и Зака состоится в Гонконге, где по несколько месяцев в году живет семья жениха. Девушка в соцсетях признавалась, что город ее по-настоящему впечатлил, она часто проводит там время с будущей свекровью, посещая достопримечательности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Малинина приняла предложение руки и сердца, а также бриллиантовое кольцо стоимостью около трех миллионов рублей от молодого человека по имени Зак.

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