«Знаменательный день»: дочь Малинина похвасталась обручальными кольцами
Дочь Малинина показала в соцсети обручальные кольца Tiffany
Фото: Instagram* / ustinya_malinina_official
Наследница российского певца готовится к свадьбе с сыном британских миллионеров.
Устинья Малинина похвасталась подписчикам обручальными кольцами Tiffany — дочь известного российского певца вовсю готовится к свадьбе со своим британским избранником по имени Зак.
«Решающий день лета в Милане для нас с Заком был знаменательным. Пришли наши долгожданные обручальные кольца. Скоро будет много красоты», — написала 22-летняя блондинка в соцсети.
Известно, что недавно Малинина с женихом отправилась в путешествие. Пара побывала в Гонконге и Милане, где Устинья, по всей видимости, выбирала свадебное платье.
О грядущем замужестве дочь Малинина сообщила подписчикам около полугода назад. С будущим мужем — сыном британских миллионеров — девушка познакомилась в Лондоне, там она учится в Королевском колледже музыки. К слову, в этом году Малинина окончила третий курс, а в дальнейшем намерена посвятить себя классическому вокальному искусству.
Недавно стало известно, что свадьба Устиньи и Зака состоится в Гонконге, где по несколько месяцев в году живет семья жениха. Девушка в соцсетях признавалась, что город ее по-настоящему впечатлил, она часто проводит там время с будущей свекровью, посещая достопримечательности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Малинина приняла предложение руки и сердца, а также бриллиантовое кольцо стоимостью около трех миллионов рублей от молодого человека по имени Зак.
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