Путин провел телефонные переговоры с принцем Саудовской Аравии. Главное
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Какие темы обсуждали лидеры в ходе беседы?
Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Во время диалога Мухаммед бен Сальман аль Сауд выразил признательность Москве за поддержку обращения Эр-Рияда о присоединении к БРИКС.
Обе стороны дали высокую оценку взаимодействию в формате ОПЕК+. Путин проинформировал своего собеседника о приоритетах нашего председательства в БРИКС в следующем году.
Отмечается, что договоренности о сокращении добычи нефти позволяют обеспечивать стабильность глобального рынка. Напомним, Россия и Саудовская Аравия, которые входят в тройку главных мировых поставщиков черного золота, уже объявили о продлении до конца года добровольных ограничений по добыче.
Тем временем мировые биржи уже отреагировали на это. Стоимость черного золота впервые с ноября прошлого года превысила 90 долларов за баррель.
Ранее 5-tv.ru писал, как расширение БРИКС ударит по экономике США.
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