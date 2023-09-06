Путин провел телефонные переговоры с принцем Саудовской Аравии. Главное

Какие темы обсуждали лидеры в ходе беседы?

Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Во время диалога Мухаммед бен Сальман аль Сауд выразил признательность Москве за поддержку обращения Эр-Рияда о присоединении к БРИКС.

Обе стороны дали высокую оценку взаимодействию в формате ОПЕК+. Путин проинформировал своего собеседника о приоритетах нашего председательства в БРИКС в следующем году.

Отмечается, что договоренности о сокращении добычи нефти позволяют обеспечивать стабильность глобального рынка. Напомним, Россия и Саудовская Аравия, которые входят в тройку главных мировых поставщиков черного золота, уже объявили о продлении до конца года добровольных ограничений по добыче.

Тем временем мировые биржи уже отреагировали на это. Стоимость черного золота впервые с ноября прошлого года превысила 90 долларов за баррель.

Ранее 5-tv.ru писал, как расширение БРИКС ударит по экономике США.