Модернизация или скрытый подтекст: о чем говорит ребрендинг сайта Кремля

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 17 0

Искусствовед Родькин: в ребрендинге сайта Кремля нет ничего удивительного

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Zahn/photothek.net via www; Личный архив Павла Родькина; 5-tv.ru

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Логотип в поисковиках сменил цвет — с темно-синего на бело-золотой. Есть ли в этом какие-то исторические отсылки?

Ребрендинг сайта Кремля можно отнести к естественным процессам в визуальной коммуникации. Об этом 5-tv.ru заявил кандидат искусствоведения, доцент школы коммуникации НИУ ВШЭ Павел Родькин.

Логотип сайта Кремля в поисковиках сменил цвет — с темно-синего на бело-золотой. Ребрендинг подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам эксперта, подобные обновления не несут в себе ничего удивительного или необычного. Современная визуальная культура является динамичной, поэтому устойчивые символы и знаки постоянно модернизируются: меняют цвет, форму, стилистику и другие особенности.

«В этом на самом деле нет ничего из ряда вон выходящего и чего-то удивительного. Сегодня такая динамичная склонность к постоянным изменениям является нормой», — отметил Родькин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первый в России мурал-арт фестиваль открылся в Тамбове.

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