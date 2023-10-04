«Раздевайся»: Алла Рид назвала себя девочкой для экспериментов у Градского

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 46 0

Алла Рид назвала себя девочкой для экспериментов Александра Градского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Ошарашенная певица чуть не расплакалась от инициативы маэстро.

Алла Рид назвала себя девочкой для экспериментов Александра Градского. Как готовился один из ее номеров в проекте «Голос», певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Для участия в своем последнем на телешоу туре артистка хотела исполнить одну из песен американской певицы Донны Саммер. Однако у Александра Градского были другие планы на свою подопечную. Маэстро пригласил Аллу Рид к себе домой, чтобы обсудить ее образ и выбрать композицию, которую она исполнит на предстоящем концерте.

«Приезжаю к нему. Открывается дверь. Он говорит: «Ну, раздевайся». Я думаю: «Ну все, начался шоу-бизнес», — делится артистка.

Сам Градский, подойдя к огромному шкафу, достал свою рубашку 66-го размера и сказал подопечной ее надеть. Обескураженная Алла Рид выполнила требование наставника.

«Он сидит, закуривает сигару как всегда и говорит: «Я знаю, это будет бомба. Ты будешь петь Серова «Ты меня любишь» в рубашке и босиком», — вспоминает певица слова маэстро.

Ошарашенная артистка чуть не расплакалась от инициативы Градского, ведь остальные участницы на предстоящем концерте должны быть одеты в элегантные и красивые платья. Однако маэстро настоял на своем решении, утверждая, что в подобном образе исполнительницу запомнят все зрители. Алла Рид не смогла отказать наставнику.

«Мы приезжаем в этот павильон. Декабрь. Холод собачий. Я в рубашке и босиком — прогоны же идут», — вспоминает артистка.

Чтобы участнице было не так сложно репетировать, ей купили белые тапки.

«А самое интересное, что прогон, когда репетируется, там же никто не знает, кто в итоге вылетит. И репетируют, как будто побеждает каждый из участников. И вот меня значит называют, как будто я победила. Я значит иду в белых тапках, в белой рубашке. Это все снимают, в общем, все вот так вот хи-хи ха-ха», — с улыбкой на лице рассказывает певица.

Несмотря на то, что после этого тура Алла Рид в конечном счете покинула проект, она назвала сам номер очень эффектным и запоминающимся, а песня Серова в роковом прочтении вошла в ее репертуар.

«Конечно, Александр Борисович умел придумать такое, что никому не было дано», — отмечает певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид отметила эмоциональную вовлеченность Александра Градского.

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