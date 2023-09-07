Минобороны РФ намерено ввести воинский учет в колониях

Контроль будет осуществляться исправительными учреждениями, центрами федеральной уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений ФСИН.

В Министерстве обороны РФ предложили ставить на воинский учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Отмечается, что из текущего положения могут удалить подпункт, по которому осужденные граждане не подлежат воинскому учету. Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие «особого воинского учета».

«Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы <…> и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением», — говорится в документе.

Отмечается, что списки особого воинского учета должны содержать персональные данные осужденных, адреса регистрации и фактического проживания, дату осуждения, статью, вид и срок наказания. Информация должна сверяться документами воинского учета военкоматов ежегодно.

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