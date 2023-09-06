Минобороны: изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки не изменили своего тактического положения на запорожском направлении. Об этом сообщил в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — прокомментировали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что подразделения ВС РФ пресекли четыре атаки украинских нацистов в области. Противник был разбит в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Боевые задачи были успешно выполнены при поддержке российской авиации, артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что рядовой ВС РФ в одиночку отразил атаку украинских диверсантов в ДНР.