ВКС РФ нанесли групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ

Удар был нанесен высокоточным оружием.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Минувшей ночью ВКС (Воздушно-Космические силы) России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны.
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.
«Объект поражен. Цель удара достигнута», — говорится в сообщении.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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