«Два месяца с этим проходил»: названа причина смерти аниматора «Союзмультфильма» Арефьева

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Рита Миронова
Рита Миронова 6 0

Аниматор «Союзмультфильма» Арефьев умер от последствий перенесенного инсульта

«Два месяца с этим проходил»: названа причина смерти аниматора «Союзмультфильма» Арефьева

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Мужчина скончался 4 сентября в возрасте 59 лет. Что с ним произошло?

Стала известна причина смерти режиссера и аниматора «Союзмультфильма» Константина Арефьева. По информации ИА «Регнум», кинодеятель скончался от последствий инсульта, который пережил несколько месяцев назад.

По прогнозам врачей, Арефьев после инсульта должен был прожить не больше недели, однако смог продержаться целых два месяца. Его близкая подруга Надежда рассказала, что режиссер всегда цеплялся за жизнь, так как очень сильно ее любил.

«Пару месяцев назад у него случился инсульт. Врачи говорили, что ему осталась максимум неделя или две, а он два месяца с этим проходил», — поделилась женщина.

Константин Арефьев умер 4 сентября в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщили на киностудии «Союзмультфильм».

Среди режиссерских работ Арефьева — мультфильмы «Иван-Хуан», Popcorn, «Крылья для друга», «Рыбак и его душа», «По Мыху», фильм «Кто я такой?». В качестве аниматора работал над проектом «Кораблик, который хотел летать», фэнтези-притчей «Ночи полнолуния».

Также Арефьев снялся в экспериментальных картинах режиссера Дмитрия Фролова «Пасечник» (1991) и «Психическая атака на Советы» (1991).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер Николай Евлюхин — создатель легендарных советских мультфильмов.

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